Yolcudan, direksiyon başında fenalaşan sürücüye müdahale
4 saat önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir yolcu, yanında oturduğu özel yolcu midibüsü sürücüsünün seyir halindeyken fenalaşması üzerine aracı durdurdu.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:59 Kaynak: AA
'nin Körfez
ilçesinde bir yolcu, yanında oturduğu özel yolcu midibüsü sürücüsünün seyir halindeyken fenalaşması üzerine aracı durdurdu.
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