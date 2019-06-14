Son Dakika Haberleri: Yolcudan, direksiyon başında fenalaşan sürücüye müdahale
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Yolcudan, direksiyon başında fenalaşan sürücüye müdahale

4 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir yolcu, yanında oturduğu özel yolcu midibüsü sürücüsünün seyir halindeyken fenalaşması üzerine aracı durdurdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir yolcu, yanında oturduğu özel yolcu midibüsü sürücüsünün seyir halindeyken fenalaşması üzerine aracı durdurdu.
Yolcudan, direksiyon başında fenalaşan sürücüye müdahale
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:59 Kaynak: AA
Körfez, Kocaeli, Güncel
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