Yolcudan otobüs şoförüne yumruk - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcudan otobüs şoförüne yumruk - Son Dakika

Yolcudan otobüs şoförüne yumruk

6 saat önce

Malatya'da bir yolcu iddiaya göre istediği durakta durmayan şoförü otobüs seyir halindeyken yumrukladı.

Yolcudan otobüs şoförüne yumruk, System.String[]

Malatya'da bir yolcu iddiaya göre istediği durakta durmayan şoförü otobüs seyir halindeyken yumrukladı. Büyük tehlikenin atlatıldığı olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Zafer Mahallesi'nde sefere çıkan bir belediye otobüsünde dün yaşandı. Otobüste yolcu olarak bulunan Yasin D., iddiaya göre kendisini istediği durakta indirmediği gerekçesiyle şoför Sercan Yokuş ile tartıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şoförün yanına gelen Yasin D., seyir halinde olan otobüsün şoförüne yumruk atarak saldırmaya başladı. Şoför bu sırada otobüsü yol ortasında durdurarak olası bir kazaya engel olurken saldırgan yolcu otobüsten inerek uzaklaştı.


Olayın ardından şoförün şikayeti üzerine kimliği tespit edilen Yasin D. polis ekiplerince gözaltına alındı. - MALATYA

Zafer Mahallesi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler
Zonguldak'ta büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
21:08 MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi - Son Dakika
21:06 Erdoğan-Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:05 Sözcü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi olmamıştır" - Son Dakika
21:00 Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon... - Son Dakika
21:00 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
20:47 Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı - Son Dakika
20:00 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık - Son Dakika
19:48 İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı - Son Dakika
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Son Dakika
19:08 Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcudan otobüs şoförüne yumruk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]