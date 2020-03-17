YOLCULAR BAŞAKŞEHİRDEKİ YURDA OTOBÜSLERLE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

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YOLCULAR BAŞAKŞEHİRDEKİ YURDA OTOBÜSLERLE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ
7 saat önce
YOLCULAR BAŞAKŞEHİRDEKİ YURDA OTOBÜSLERLE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
YOLCULAR BAŞAKŞEHİRDEKİ YURDA OTOBÜSLERLE BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ
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