Yolcular Canlarını Son Anda Kurtardı
1 saat önce
Malatya'da içinde 30 yolcu bulunan bir midibüs seyir halindeyken alev aldı.
Malatya
'da içinde 30 yolcu bulunan bir midibüs seyir halindeyken alev aldı. Yolcuların canını son anda kurtardığı olayda midibüs küle döndü. Malatya- Elazığ
karayolunda yaşanan olayda Muş
'tan Malatya'ya gelen 19 AAB 701 plakalı yolcu midibüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför, hemen durarak yolcuları tahliye etti. Yolcular panikle kendilerini kısa sürede dışarıya atarken, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm midibüsü sardı. Bir anda alev topuna dönen midibüsün yanışını yolcular korkulu gözlerle izlerken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma
ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda şans eseri kimse yaralanmazken yolcuların bir kısmı ise sinir krizi geçirdi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınırken, midibüs tamamen küle döndü. Yolculara ait birçok eşyanın da yangında zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
(Uğur Ulu/İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu