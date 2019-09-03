Son Dakika Haberleri: Yolcular dehşeti yaşadı...Minibüsçülerin bıçak ve levyeli yolcu alma kavgası kamerada
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Yolcular dehşeti yaşadı...Minibüsçülerin bıçak ve levyeli yolcu alma kavgası kamerada

1 saat önce

Yolcular dehşeti yaşadı.

Yolcular dehşeti yaşadı...Minibüsçülerin bıçak ve levyeli yolcu alma kavgası kamerada

Minibüsteki yolcular korku dolu anları cep telefonu ile kayda aldı

MANİSA - Manisa'nın Kula ile Salihli ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan iki rakip firma sürücüleri arasında bıçak ve levyeli kavga çıktı. Yolcularından biri korku dolu anları cep telefonu ile kaydetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kula ilçesi D300 Karayolu Alparslan Türkeş Kavşağında meydana geldi. Kula ile Salihli ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan iki rakip firma sürücüleri birbirlerinin yolcularını aldıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Minibüs içerisinde yaşanan tartışma bir anda büyürken, dışarıda bulunan sürücüler de kavgaya dahil oldu. Bu sırada dışarıda bulunan sürücülerden bir tanesi elindeki levye ile şoför koltuğunda oturan sürücüye vurmaya başladı. Saldırıya maruz kalan sürücü de kendisine vuran kişiye bıçak çekerek karşılık verdi. Kavga sırasında minibüsteki yolcular, korku dolu sözlerle sürücüleri sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi. Bir yolcunun adliye personeli olduğunu belirtmesi ve sürücüleri uzaklaştırması sonrası minibüs yoluna devam etti. Öte yandan yaşanan kavga ve panik anları bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Salihli, kavga, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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