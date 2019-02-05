Son Dakika Haberleri: Yolcular Durakta Beklerken Telefonlarını Şarj Edebilecek

Yolcular Durakta Beklerken Telefonlarını Şarj Edebilecek

1 saat önce

Edirne Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan, cep telefonu ve tabletler için şarj dolum noktalarının bulunduğu otobüs duraklarını hizmete aldı.

Yolcular Durakta Beklerken Telefonlarını Şarj Edebilecek, System.String[]
Edirne Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan, cep telefonu ve tabletler için şarj dolum noktalarının bulunduğu otobüs duraklarını hizmete aldı.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tasarlanan duraklar, eskileriyle değiştirilmeye başladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların beklentilerine cevap verecek bekleme duraklarını hizmete soktuklarını belirtti.

Yeni durakların güneş enerjisiyle çalıştığını ve çevreyle uyumlu olduğunu vurgulayan Gürkan, duraklarda bulunan dolum noktalarıyla yolcuların durakta beklerken telefon ve tabletlerini şarj edebileceğini ifade etti.

Yenileme çalışmaları sonucunda durakların yüzde 75'inin modern hale getirildiğini aktaran Gürkan, "Edirne'ye yakışır çağdaş görünümlü duraklar da aynı zamanda elektrik şebekesinin bulunmadığı noktalarda güneş enerjisi ile aydınlatma özelliği bulunmakta. Duraklarda ayrıca cep telefonu ve tabletler için de şart dolum noktası yer alıyor. Yeni duraklar Edirnemiz için hayırlı olsun. Kentimiz için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:10 Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel
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