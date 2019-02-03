Yolcular en çok 'Sarp'ı, araçlar 'Kapıkule'yi kullandı
49 dakika önce
Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 13 milyon 282 bini giriş ve 13 milyon 365 bini çıkış olmak üzere 26 milyon 647 bin yolcu geçti.
Türkiye
'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 13 milyon 282 bini giriş ve 13 milyon 365 bini çıkış olmak üzere 26 milyon 647 bin yolcu geçti. En fazla yolcu geçişi 6,9 milyon ile Sarp Sınır Kapısı
'ndan, en çok araç geçişi 2 milyon ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:27
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