Son Dakika Haberleri: Yolcular en çok 'Sarp'ı, araçlar 'Kapıkule'yi kullandı

Yolcular en çok 'Sarp'ı, araçlar 'Kapıkule'yi kullandı

49 dakika önce

Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 13 milyon 282 bini giriş ve 13 milyon 365 bini çıkış olmak üzere 26 milyon 647 bin yolcu geçti.

Yolcular en çok 'Sarp'ı, araçlar 'Kapıkule'yi kullandı, System.String[]
Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 13 milyon 282 bini giriş ve 13 milyon 365 bini çıkış olmak üzere 26 milyon 647 bin yolcu geçti. En fazla yolcu geçişi 6,9 milyon ile Sarp Sınır Kapısı'ndan, en çok araç geçişi 2 milyon ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:27 

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Ekonomi
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