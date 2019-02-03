Yolcular En Çok 'Sarp'ı, Araçlar 'Kapıkule'yi Kullandı

TÜRKİYE'NİN 30 kara, 8 demir yolu, 100 deniz ve 63 hava olmak üzere toplam 201 sınır kapısı var. Geçen yıl itibarıyla sınır kapılarından 13 milyon 282 bini giriş ve 13 milyon 365 bini çıkış olmak üzere 26 milyon 647 bin yolcu geçişi oldu. Kapılardan geçen araç sayısı da 3 milyon 449 bini giriş ve 3 milyon 446 bini çıkış olmak üzere 6 milyon 895 bini buldu. En fazla yolcu geçişi 6 milyon 934 bin yolcuyla Sarp Sınır Kapısı
'ndan gerçekleşti. Yolcu geçişinde burayı 6 milyon 190 bin kişiyle Kapıkule Sınır Kapısı takip etti. En çok araçla geçiş ise 2 milyon 19 bin ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Kapıkule'yi 1 milyon 335 bin araç geçişiyle Habur Sınır Kapısı
izledi.
YOLCU PERON 20'YE ARAÇ PERON SAYISI 12'YE YÜKSELECEK
Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki personel sayısı ve x-ray kapasitesi artırılırken, TIR parkının kapasitesinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Kapıkule'nin karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda TIR kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi. Bu sayede, tek yönlü ticari araç geçiş sayısı ortalama 900'den bin 50'ye yükseldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nın yükünü hafifletecek alternatif olarak Hamzabeyli
Sınır Kapısı'nın genişletilmesi amacıyla da çalışmalar sürdürülüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nın tek durağa uygun şekilde yenilenmesi için projelendirme çalışmaları tamamlandı. Türkiye
'nin sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer alan Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonu tamamlandığında, trafik daha etkin sürdürülecek. Yeni projeyle yolcu giriş-çıkış peron sayısı 20'ye, araç peron sayısı 12'ye yükselecek. Sarp Sınır Kapısı'nın, bu ay modernize edilmiş haliyle hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Gümrük işlemlerinin hızlı gerçekleştirilmesi ve kontrollerde etkinliğin artırılması için gümrük sahasında inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla Kapıköy
Gümrük Kapısı'nın yakın zamanda 70 dönümlük bir alanda, 3 giriş-3 çıkış olmak üzere toplam 6 peronda hizmet vermesi planlanıyor.