Yolcular evcil hayvanları yanında taşıyabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcular evcil hayvanları yanında taşıyabilecek - Son Dakika

Yolcular evcil hayvanları yanında taşıyabilecek

7 saat önce

KARAYOLU Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yolculuk sırasında aşı karneli kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanların yolcunun yanında taşınabilmesine imkan tanındı.

Yolcular evcil hayvanları yanında taşıyabilecek, System.String[]

KARAYOLU Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yolculuk sırasında aşı karneli kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanların yolcunun yanında taşınabilmesine imkan tanındı.

'Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğiyle evcil hayvanların bagaj taşımaya mahsus bölümde taşınması zorunluluğu kaldırıldı. Artık yolcular aşı karneli kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanları kucağında veya oturduğu koltuğun önünde özel kafesleri kilitli olmak şartıyla taşıyabilecek. Yönetmeliğin 38'inci maddesinde yapılan değişiklik metninde şöyle denildi:

"Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir."

Öte yandan yönetmelik kapsamına giren taşımacılık faaliyetleri ile ilgili yetki belgesi türleri ücretlerinde de artış yapıldı. Yönetmelik değişikliğiyle otobüsle yurt içi veya uluslararası ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen B1 yetki belgesi ücreti 60 bin liradan 250 bin liraya, ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen B2 yetkisi belgesi ücreti 25 bin liradan 180 bin liraya, otobüsle ticari ve tarifeli yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D1 yetki belgesi ücreti 30 bin liradan 200 bin liraya, ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesi ücreti de 15 bin liradan 165 bin liraya yükseltildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
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