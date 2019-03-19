Son Dakika Haberleri: Yolcular Son Anda Kurtuldu... Başkent'te Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

Yolcular Son Anda Kurtuldu... Başkent'te Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı

1 saat önce

Yolcular son anda kurtuldu.

Yolcular son anda kurtuldu... Başkent'te yolcu otobüsü alev alev yandı
"Orta kapı açılmadı, hepimiz ön kapıya yönelince izdiham yaşandı"

ANKARA - Başkent'te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Otobüs içerisindeki yolcular son anda tahliye olurken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Yapracık TOKİ mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüste yolcu olarak bulunan Mertay Ersoy isimli vatandaş "Yokuş aşağı indiğimiz esnada otobüsün arka kısmından bir ses geldi. Otobüs, sesin ardından alev aldı. Orta kapı açılmayınca herkes ön kapıdan inmeye çalıştı. Kısa süreli bir izdiham yaşandı" dedi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

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