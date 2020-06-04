Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Ahmet T., tartıştığı 3 yolcu tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 23 M 0039 plakalı minibüs şoförü Ahmet T. (35) ile 3 yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, 3 yolcu sürücü Ahmet T.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekiplerince kavgaya karışan 3 yolcu gözaltına alındı.