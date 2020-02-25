Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika

Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
6 saat önce
Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.
Tahran - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havaalanı'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yaptı. Ankara'ya indirilen yolcular, karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen o anlar kameralara yansıdı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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