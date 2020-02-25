Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika
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Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

6 saat önce

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.

Tahran ve İstanbul seferini yapan yolcu uçağında Ankara'ya indirilen yolcular karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi.

Tahran - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, Ankara Esenboğa Havaalanı'na sabah saati 10.30 sıralarında iniş yaptı. Ankara'ya indirilen yolcular, karantina altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesine getirildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen o anlar kameralara yansıdı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Esenboğa Havaalanı, İstanbul, Tahran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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