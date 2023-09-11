Uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye giren çifte diğer yolcular tezahürat yaptı

İngiltere'nin Luton kentinden İspanya'nın İbiza kentine giden uçağın tuvaletinde bir çift cinsel ilişkiye girdi. Kabin görevlisine yakalanan çifte uçaktaki diğer yolculara tezahürat yaptı.

UÇAĞIN TUVALETİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İngiltere'nin Luton kentinden İspanya'nın İbiza kentine giden Easyjet uçağında ilginç bir olay yaşandı. Bir çift, uçuş esnasında uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin seslerini duyan kabin görevlisi tuvaletin kapısını açtı.

ÇİFTİN SESLERİNİ DUYAN YOLCULAR TEZAHÜRAT YAPTI

Çiftin seslerini duyan diğer yolcular da bir anda alkışlayıp tezahürat yapmaya başladı. İlişkiye giren çift beklemedikleri tepki karşısında neye uğradıklarını şaşırırken, o anlara ait görüntüler internette tıklanma rekorları kırdı.