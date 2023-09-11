Uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye giren çifte diğer yolcular tezahürat yaptı - Son Dakika

Uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye giren çifte diğer yolcular tezahürat yaptı

Son Güncelleme: 11.09.2023 17:18

İngiltere'nin Luton kentinden İbiza'ya giden bir uçağın tuvaletinde bir çift cinsel ilişkiye girdi. Sesleri duyan kabin görevlisi kapıyı açınca diğer yolcular da durumu gördü. İlişkiye giren çifti alkış ve tezahürat yağmuruna tutan yolcular herkesi şaşkına çevirdi. O anlara ait görüntüler internette milyonlarca kez tıklandı.

İngiltere'nin Luton kentinden İspanya'nın İbiza kentine giden uçağın tuvaletinde bir çift cinsel ilişkiye girdi. Kabin görevlisine yakalanan çifte uçaktaki diğer yolculara tezahürat yaptı.

UÇAĞIN TUVALETİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İngiltere'nin Luton kentinden İspanya'nın İbiza kentine giden Easyjet uçağında ilginç bir olay yaşandı. Bir çift, uçuş esnasında uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin seslerini duyan kabin görevlisi tuvaletin kapısını açtı.

Uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye giren çifte diğer yolcular tezahürat yaptı

ÇİFTİN SESLERİNİ DUYAN YOLCULAR TEZAHÜRAT YAPTI

Çiftin seslerini duyan diğer yolcular da bir anda alkışlayıp tezahürat yapmaya başladı. İlişkiye giren çift beklemedikleri tepki karşısında neye uğradıklarını şaşırırken, o anlara ait görüntüler internette tıklanma rekorları kırdı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

İbiza, Sosyal Medya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye giren çifte diğer yolcular tezahürat yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye giren çifte diğer yolcular tezahürat yaptı - Son Dakika
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