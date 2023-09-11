Uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye giren çifte diğer yolcular tezahürat yaptı

İngiltere'nin Luton kentinden İspanya'nın İbiza kentine giden uçağın tuvaletinde bir çift cinsel ilişkiye girdi. Kabin görevlisine yakalanan çifte uçaktaki diğer yolculara tezahürat yaptı.
İngiltere'nin Luton kentinden İspanya'nın İbiza kentine giden Easyjet uçağında ilginç bir olay yaşandı. Bir çift, uçuş esnasında uçağın tuvaletinde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin seslerini duyan kabin görevlisi tuvaletin kapısını açtı.
Çiftin seslerini duyan diğer yolcular da bir anda alkışlayıp tezahürat yapmaya başladı. İlişkiye giren çift beklemedikleri tepki karşısında neye uğradıklarını şaşırırken, o anlara ait görüntüler internette tıklanma rekorları kırdı.
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