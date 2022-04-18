Yolculara dehşeti yaşatan taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi - Son Dakika
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Yolculara dehşeti yaşatan taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi

18.04.2022 16:19
Yolculara dehşeti yaşatan taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi

Çağlayan'da yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkartıp ardından da "seni bıçaklarım" diyerek üzerlerine yürüyen taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.

Çağlayan'da yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkartıp ardından da "seni bıçaklarım" diyerek üzerlerine yürüyen taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.

Kağıthane Çağlayan'da önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durmuş, taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirmiş, çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek "seni bıçaklarım" diye tehditler savurmuştu. Taksici, araçtan aldığı bıçakla çiftin arkasından yürümüş, taksiciyi yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirmişti.

Taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi

34 TJE 80 plakalı aracın şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilirken, aracın ruhsatının ise 15 gün süreyle askıya alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kağıthane, Çağlayan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolculara dehşeti yaşatan taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi - Son Dakika


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