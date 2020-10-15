Yolculara kolaylık sağlayacak 'Uçuş Rehberim' uygulamasının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yolculara büyük kolaylık sağlayacak 'Uçuş Rehberim' uygulamasının tanıtımı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uygulamamızdaki uçuş takip özelliği ile yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimler sayesinde, uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız. Yolcular artık Uçuş Rehberim sayesinde uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Uçuş Rehberim' uygulamasının Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Karaismailoğlu konuşmasında, ulaştırma, altyapı ve haberleşmenin güçlü bir ekonominin kalbi olduğu inancıyla büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini bildirdi. Karaismailoğlu, "Bu atılım geleneğini güçlendirerek geleceğe taşımak için, bizler de milli ulaştırma ve altyapı politikalarımızı bu iddiaya yakışır bir derinlik ve vizyonla oluşturuyoruz. Ülkemizin bütünsel kalkınması, her noktasında sosyal ve ekonomik canlılığın sağlanması, çağdaş, yenilikçi ve teknoloji temelli bir ulaştırma ve altyapı yaklaşımından geçiyor" dedi.

'UÇAK KAÇIRMA DERTLERİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ'Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji ve Eylem Planı'nı, mikro mobilite araçları kullanımı konusunda yasal düzenleme çalışmalarını, mobilite sistemleri ile alakalı teknoloji üretmeyi sağlayacak üniversite iş birliklerini çok yakın zamanda hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Katma değerli seyahati, bir yolcu deneyimi olarak vatandaşlarımıza sunmak hedefimizin bir parçası olan 'Uçuş Rehberim' projesi de işte bu çalışmalardan biri. Bugün, havayollarında attığımız önemli yapılaşma, kapsam genişletme ve kapasite büyütme adımlarının üzerine teknolojik bir katma değer getiren Uçuş Rehberim uygulaması hizmete giriyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen projede emeği geçen tüm yöneticilerimi kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum. Uçuş Rehberim Mobil Uygulamamız ile havalimanlarımızda dileyen herkes mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 GB kadar ücretsiz bir şekilde internetten faydalanabilecek. Ancak daha önemlisi, artık uçuş süreci farklı bir teknolojik deneyime dönüşüyor. Uygulamamızdaki uçuş takip özelliği ile yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimler sayesinde, uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız. Yolcular artık Uçuş Rehberim sayesinde, uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler" diye konuştu.'UÇUŞLARINI ANLIK OLARAK TAKİP EDEBİLECEK'Karaismailoğlu, uygulama sayesinde yolcuların, havalimanlarındaki tüm hizmetleri de yine cep telefonlarından keşfedebileceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "'Uçuş Rehberim'in getirdiği diğer bir yenilik de 'Aracım Nerede?' hizmeti. Havalimanlarına aracını park eden yolcular bundan sonra araçlarını aramak zorunda kalmayacaklar. Tüm havalimanlarımızda kullanılmasını hedeflediğimiz 'Uçuş Rehberim' ile, havalimanları içerisindeki yoğunluğu azaltarak yolcularımızın kaybettiği zamanı da en aza indirmiş olacağız. Ayrıca, 'Uçuş Rehberim' uygulamasına kazandırılacak 'Çek-Gönder' hizmeti ile yolcularımızın sorunlarına en kısa zamanda hızlı ve etkili bir şekilde çözüm sağlanacaktır. Yerli ve milli öz kaynaklarla yapılması planlanan Canlı Uçuş Takibi ile vatandaşlarımız uçuşlarını anlık olarak takip edebileceklerdir. Ticari faaliyetler amacıyla havalimanlarımızı kullanan yolcularımızın da ihtiyaçlarına hızlı ve kesintisiz bir şekilde cevap vererek ekonomik verimliliğe katkı sunacağız. Uygulamamız sürekli gelişerek, yolcularımızın seyahat ve iletişim ihtiyaçlarına, çağın gereklilikleri ve beklentileri yönünde cevap vermeye devam edecek. Böylelikle, DHMİ'nin 'yolcu dostu' yaklaşımını her geçen gün güçlendireceğiz. Yeni projelerimizle vatandaşlarımızın, seyahat ve iletişim özgürlüklerinin sınırlarını genişletmeye devam edeceğiz."'TÜRKSAT 5A UYDUMUZU 30 KASIM'DA UZAYA FIRLATACAĞIZ'

Karaismailoğlu, 18 yıldır durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, "Ülke sathında ulaşımı mükemmelleştirmek ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halkımıza hizmet verebilmek için dev projeler hayata geçirdik. Ama bir o kadar büyük ve katma değerli projelerimiz de yolda,yakında tamamen açılacak olan, yayıncılık hizmetlerine başladığımız Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulemiz, geçtiğimiz günlerde teslim aldığımız, 30 Kasım tarihinde uzaya fırlatarak 2021'in ikinci çeyreği içerisinde hizmete alacağımız TÜRKSAT 5A uydumuz, Türkiye'nin haberleşme ve uzay alanındaki faaliyetlerinde çağ atlamasına vesile olacak, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, haberleşme ve uzay alanlarında ülkemizi ileriye taşımaya devam edecek adımlardır" dedi.

- Ankara