Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Bakan Soylu: "Bayramda 5 günde 45 kişi öldü" - Son Dakika

Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Bakan Soylu: "Bayramda 5 günde 45 kişi öldü"

Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Bakan Soylu: "Bayramda 5 günde 45 kişi öldü" -"Sabah 6 vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hala o ağrı çıkmadı" -"Vatandaşımız gece yola çıkmasın, dinlenerek mola vererek menzillerine ulaşsınlar" -"Son 10 yıldaki 5 günlük kaza...

Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Bakan Soylu: "Bayramda 5 günde 45 kişi öldü"

- "Sabah 6 vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hala o ağrı çıkmadı"

-"Vatandaşımız gece yola çıkmasın, dinlenerek mola vererek menzillerine ulaşsınlar"

-"Son 10 yıldaki 5 günlük kaza ortalaması yüzde 32 düştü"

BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de trafik kontrol noktalarını teftiş etti. Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Soylu, "Bayramda 5 günde 45 kişi öldü. Sabah 6 vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hala o ağrı çıkmadı. Vatandaşımız gece yola çıkmasın, dinlenerek mola vererek menzillerine ulaşsınlar" dedi. Bakan Soylu yol kontrolünde sürücülere ve yolculara Susurluk ayranı ile tost ikram etti.

Bakan Soylu, trafik denetiminde yaptığı açıklamada, "Bayram öncesi başladığımız denetimler devam ediyor. Susurluk'tayız. Havadan denetimleri, karadan denetimlerimizi yaptık. Türkiye genelindeki bütün arkadaşlarımız, trafik polis ve jandarma trafik ekiplerimiz valiler, emniyet müdürlerimiz, bakan yardımcısı arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz denetimlerine devam ediyorlar. Denetimlerimiz sadece bayram dönüşü itibariyle değil, aynı zamanda yarın da devam edecek. Hafta sonu cumartesi, pazara kadar bayramdaki anlayışla yollarda kaza olmaması, vatandaşlarımızın can güvenliği içinde dönmeleri için arkadaşlarımız büyük gayretle çalışıyorlar. Bizler de onların bu çalışmalarında yanında olmalarına çalışıyoruz" dedi.

Soyla, "Birkaç tavsiyem olacak. Dönüş yolu tavsiyelerim olacak. Bir tanesi, mümkün olduğunca gece yola çıkmasınlar. Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa, dönüş kabiliyetleri daha iyi olur. Dinlenmiş şekilde çıksınlar. Trafik kurallarına muhakkak riayet edip emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken bir çok husus vardı. Lütfen şerit değiştirme ve şerit ihlalleri yapmayın. Son zamanlarda kazaların önemli sebepleri arasında. Bayram müddetince bir tanesi Çorum'da oldu, şu saate kadar 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayramın arifesinden 4. günü olan bugüne kadar 5 günde 45 kişi hayatını kaybetti. Bu kaybın bir tanesi bile bizim için büyük bir acıdır. Bizi ağlatır. Sabahleyin erken vakitlerde Hakkari'de 6 vatandaşımızın göller bölgesinde hayatını kaybettiğini duyunca, başıma bir ağrı girdi, hala çıkmadı. Bunların her birinin bizi etkilediğini, travmaya yol açtığını söylemek istiyoruz. Her birimiz dikkatli olalım. Aracın teknik kabiliyeti, donanımıyla ilgili kulaklarımız bir doktor gibi dinlesin. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunca riayet edin. Bayramı hüzne döndürmeyin. Arzumuz budur. Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre trafik kazalarımızdaki oran ciddi düştü. Hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi düştü. Yüzde 32 şu anda son 10 yıldaki 5 günlük kazalardaki azalma. Denetimlerin etkisi kadar standartların etkisi var" dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Susurluk'tayız. Yol eski karayolu, otoban da var. Burada yüzde 50 azaldı. Orada da aynı şekilde artış söz konusu. Yoğunluğun büyük bölümünün oraya aktığını görüyoruz. Araç ve yol standartları ne kadar yükselirse, denetimlere ne kadar riayet edersek, trafik kazalarını ölümleri azaltabiliriz. Bütün vatandaşlarımız dönüş yolunda dikkatli olsunlar. Gece mümkün olduğunca çıkmasınlar. 2 saatte bir 10 dakika dinlensinler. Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Sevdiklerimizle komşularımız akrabalarımızla orada buluşma imkanımız var. Kazaların büyük bölümü varışa az zaman kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş huzurlu bir şekilde bir vesileyle menzilimize ulaşalım".

Bakan Soylu, yol kontrolü faaliyetine Balıkesir'in Susurluk ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde katıldı. Yolcu otobüslerine giren Süleyman Soylu, vatandaşların bayramını kutladı. Susurluk ayranı ikram etti.

Ege ve Akdeniz gibi tatil yörelerinden Bursa ve İstanbul'a dönen sürücülere kırmızı düdük, broşür ve Susurluk'un yerel lezzeti olan Susurluk tostu ve ayranı ikram edildi.

Bakan Soylu'ya; Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar da eşlik etti.

Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Bakan Soylu: Bayramda 5 günde 45 kişi öldü

Susurluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:33

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Bakan Soylu: 'Bayramda 5 günde 45 kişi öldü' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi 22 yıldır Hatice Bengi'ye şiddet uygulayan eşi tutuklandı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı Konyaspor'dan Beşiktaş ve Serkan Kırıntılı'ya görüşme tepkisi: Etik olarak yanlış bir yol izliyorlar Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı Safranbolu'ya bayramda turist yağdı, esnafın yüzü güldü Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı         
16:39
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi         
16:31
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü         
16:11
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları         
16:01
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp         
15:12
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
15:02
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak         
14:45
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu         
14:14
Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala         
14:05
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı         
13:24
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü         
12:56
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım         
11:42
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı         
11:38
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
Evrim Keklik'ten Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt         
10:30
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin         
07:41
Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı Al Hilal, Ekuban için 4 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 21:11:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Bakan Soylu: "Bayramda 5 günde 45 kişi öldü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei