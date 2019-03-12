Son Dakika Haberleri: Yolculara taşınma uyarısı

Yolculara taşınma uyarısı

1 saat önce

5 Nisan saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 arasında yapılacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle yolcuların bu tarihlerdeki uçuşları için hava yolu şirketlerine başvurması gerekiyor.

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5 Nisan saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 arasında yapılacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle yolcuların bu tarihlerdeki uçuşları için hava yolu şirketlerine başvurması gerekiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:30 

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, 7 Nisan, 5 Nisan, Ekonomi
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