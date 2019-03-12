Yolculara taşınma uyarısı
1 saat önce
5 Nisan saat 03.00 ile 7 Nisan saat 00.00 arasında yapılacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle yolcuların bu tarihlerdeki uçuşları için hava yolu şirketlerine başvurması gerekiyor.
5 Nisan
saat 03.00 ile 7 Nisan
saat 00.00 arasında yapılacak Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na taşınma nedeniyle yolcuların bu tarihlerdeki uçuşları için hava yolu şirketlerine başvurması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:30
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