Son Dakika Haberleri: Yolcuları indirdi, kalp krizi geçirdi
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Yolcuları indirdi, kalp krizi geçirdi

5 dakika önce

Bartın'da dolmuş şoförlüğü yapan şahıs, yolcuları indirdikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yolcuları indirdi, kalp krizi geçirdi, System.String[]

Bartın'da dolmuş şoförlüğü yapan şahıs, yolcuları indirdikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Olay, Bartın'ın Derbent köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dolmuş şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Emrullah Güler, akşam Geriş köyündeki evine gitti. Buradan Derbent köyünde yapılan düğüne yolcu taşımaya başlayan Güler, düğün alanına ulaştıktan bir süre sonra fenalık geçirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dolmuş şoförünün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. - BARTIN

Kalp Krizi, Derbent, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:55 Kaynak: İHA
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