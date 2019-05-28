Son Dakika Haberleri: Yolcuları indirip minibüsü ateşe verdi
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Yolcuları indirip minibüsü ateşe verdi

1 saat önce

Maltepe'de yolcularını indirdikten sonra yol ortasına minibüsünü çeken bir sürücü, minibüsü benzin dökerek ateşe verdi.

Yolcuları indirip minibüsü ateşe verdi, System.String[]
Maltepe'de yolcularını indirdikten sonra yol ortasına minibüsünü çeken bir sürücü, minibüsü benzin dökerek ateşe verdi. Alev alev yanan minibüs nedeniyle caddenin trafiği bir süre durdu. Olay Küçükyalı'da Bağdat Caddesi 135 numarada yaşandı. Pendik- Kadıköy hattında çalışan bir yolcu minibüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kullandığı minibüsü yaktı. Önce yolcuları indiren sürücü, iddialara göre daha sonra caddenin ortasında aracına benzin dökerek ateşe verdi. Sürücünün ise son anda olay yerine gelen polis tarafından minibüsten indirildiği öğrenildi. Yaşanan olaydan sonra alev alev yanan minibüse ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan minibüs ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay nedeniyle minibüs yolu olarak da bilinen Bağdat Caddesi'nin trafiği bir süre durdu. Trafik yangın söndürüldükten sonra minibüsün kaldırılması ile birlikte tekrar normal seyrine dönerken, minibüsü yakan sürücü ise polis tarafından karakola götürüldü. Bazı vatandaşlar, "Biz bir anda alev aldığını gördük. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz" derken, bazı vatandaşlar da sürücünün aracı benzin dökerek yaktığını söyledi.
(Mustafa Esen/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:20 Kaynak: İHA
Maltepe, Güncel
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