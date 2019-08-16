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Yolcuların anons şaşkınlığı: Treni 'boksör' gibi anons etti

55 dakika önce

Yolcuların anons şaşkınlığı: Treni 'boksör' gibi anons ettiİngiltere, (DHA)- İngiltere'de metro istasyonunda ananslorı yapan görevli, boks maçında yapılan anonslara benzer şekilde treni anons etti.

Yolcuların anons şaşkınlığı: Treni 'boksör' gibi anons etti
İngiltere, (DHA)- İngiltere'de metro istasyonunda ananslorı yapan görevli, boks maçında yapılan anonslara benzer şekilde treni anons etti. Yolcuların şaşkınlıkla dinlediği o anlar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
Olay, Londra'daki Bank Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Hus Ragip isimli metro çalışanı, trenin gelişini, boks maçlarında dövüşçüler için yapılan anonslara benzer şekilde anons etti. İzleyenleri güldüren o anlar ise bir yolcu tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, Ragip'in 'Ana etkinliğe hoş geldiniz. Bu treni tanıtmaya ihtiyaç yok. 600 ton ağırlığında, saf çelik ve gecikme olmadan zamanında geliyor. Size, yenilmez tartışmasız dünyanın en iyi tren servisini tanıtıyorum. Savaşçı DLR Lewisham' diye bağırdığı duyuluyor.
'ÜNLÜ BOKS ANONSÇUSUNDAN PAYLAŞIM'
Boks maçlarının ünlü anonsçularından Michael Buffer, sosyal medya hesabından, metro çalışanının anonsuna dair yaptığı paylaşımda, 'Bayıldım!' dedi. Ayrıca, bazı sosyal medya kullanıcıları 'Metro çalışanı moralimi yerine getirdi' ifadelerini kullanırken, bazıları ise 'Muhteşem, tam anlamıyla muhteşem' dedi.
İngiltere, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
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