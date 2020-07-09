Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler - Son Dakika

Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler

Mersin'de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, yolcuların gözü önünde darp edildi.

Mersin'de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, yolcuların gözü önünde darp edildi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
İkinci yarı golle başladı! Yıldız futbolcu ağları sarsmayı başardı

Mersin- Silifke hattında çalışan Metin Şahin'in kullandığı 33 C 8104 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi durağında yolcu indirip almak için durdurdu. Bu sırada Mes-Koop ve Kızkalesi Koop şoförleri, aynı hatta yolcu taşıyan Silifke Koop şoförü Metin Şahin'in kullandığı minibüsün önüne araçlarını sürerek durdurdular. Minibüsün koltuğunda yolcuların gözü önünde Şahin'e saldıran diğer Kooperatif şoförleri bir süre araç içerisinde şoförü darp ettikten sonra minibüsten indirerek yerde tekmelediler. Çevredeki vatandaşlar ve yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Darp edilen Metin Şahin kendisini dövenlerden şikayetçi oldu. 15 gün iş görmez raporu alan Metin Şahin'in omzundan, kafasından ve kolundan darbe aldığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE İKİ HAT ARASINDA ÇIKAN KAVGA VE SON OLAY, MİNİBÜSLERİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

17 yıldır Silifke-Koop'ta şoförlük yaptığını belirten Silifke Koop şoförü Metin Şahin, "Uzun yıllardır şoförlük yapıyorum. Her zaman indir bindir yapıyoruz. Tanımadığımız Mes-koop ve Kızkalesi koop şoförleri Erdemli'ye girdiğimizde önümüzü kesiyorlar bizi darp ediyorlar. Dün önümüzü kestiler. Dövdüler. Ben sağa kırsaydım ölümlü kaza olabilirdi. Arabada can taşıyorum. Her gün önümüzü kesip darp ediyorlar. 15 gün darp raporu aldım" dedi.

(Murat Şengi/İHA)

Metin Şahin, Erdemli, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
21:41
İkinci yarı golle başladı! Yıldız futbolcu ağları sarsmayı başardı
20:19
PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
17:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:15:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]