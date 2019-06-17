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Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye başarı belgesi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine aracı durdurarak, yolcuların hayatını kurtaran karakol bekçisi İbrahim Ekinci'ye, Kaymakam Hasan Hüseyin Can tarafından başarı belgesi verildi.

Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye başarı belgesi, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine aracı durdurarak, yolcuların hayatını kurtaran karakol bekçisi İbrahim Ekinci'ye, Kaymakam Hasan Hüseyin Can tarafından başarı belgesi verildi.
İzmit ve Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç, yönetimindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsüyle yoldayken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan ve işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci, hemen direksiyonu tutup, aracı durdurdu. Ekinci, olası faciayı önlerken, yolculardan 112 Acil Servis'i aramalarını istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Şehabettin Eneç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, şoförün kalp krizi geçirdiği sırada aracı durdurarak, olası kazayı önleyen Hereke Polis Merkezi'nde görevli bekçi İbrahim Ekinci'ye başarı belgesi verdi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
İbrahim Ekinci, Kalp Krizi, Ekinci
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