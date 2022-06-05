Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti - Son Dakika
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Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti

05.06.2022 22:53
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti

İZMİR'in Konak ilçesinde, hareket saatini bekleyen ve içerisinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, hareket saatini bekleyen ve içerisinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Alsancak Semti Lozan Meydanı'nda meydana geldi. İbrahim A. (38), idaresindeki 680 numaralı ESHOT belediye otobüsü, duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket saatini beklemeye başladı. İçerisine çok sayıda yolcunun olduğu otobüsün üst kısmında bulunan havalandırma camına, nereden geldiği belirlenemeyen tabanca mermisi isabet etti. Paniğe neden olan olayda yolcular araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otobüste incelemede bulundu. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti
YORUMLAR
500
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti Tavanına 'yorgun mermi' isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı Tavanına 'yorgun mermi' isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti - Son Dakika
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