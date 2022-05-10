(Ek bilgiyle) YOLCULARIN TELEFONUNA GELEN FOTOĞRAF UÇAĞI GERİ DÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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(Ek bilgiyle) YOLCULARIN TELEFONUNA GELEN FOTOĞRAF UÇAĞI GERİ DÖNDÜRDÜ

10.05.2022 14:21

AVİV-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapmak için pist başına ilerleyen Anadolujet'e ait uçaktaki bazı yolcuların telefonuna farklı havayoluna ait bir uçağın düştüğünü gösteren fotoğraf geldi.

TEL-AVİV- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapmak için pist başına ilerleyen Anadolujet'e ait uçaktaki bazı yolcuların telefonuna farklı havayoluna ait bir uçağın düştüğünü gösteren fotoğraf geldi. Uçak güvenlik nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'na park yerine geri döndü. Yapılan kontrolde olumsuz bir duruma rastlanılmayınca uçak 15.40'ta kalkış yaptı

Anadolujet'in Tel-Aviv - İstanbul seferini yapacak TK-7709 sefer sayılı 154 yolculu uçağı kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre uçakta bulunan bazı yolcuların cep telefonuna farklı havayoluna ait bir uçağın düştüğünü gösteren fotoğraf geldi. Yolcular durumu kabin ekibine söyledi. Kaptan pilot, Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçak, güvenlik nedeniyle park yerine geri döndü. Uçağa güvenlik güçleri geldi. Uçak içerisinde yapılan kontrolde olumsuz bir duruma rastlanılmadı. Uçak 154 yolcusuyla saat 15.40'ta Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Görüntü dökümü:

----------Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgiyle) YOLCULARIN TELEFONUNA GELEN FOTOĞRAF UÇAĞI GERİ DÖNDÜRDÜ - Son Dakika


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