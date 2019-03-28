Yolcuların Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
48 dakika önce
Gevaş ilçesinde bir otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gevaş
ilçesinde bir otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Tatvan
kara yolu Balaban
yol kontrol ve arama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Kontrollerde 2 kişinin eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizlediği 38 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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