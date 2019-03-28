Son Dakika Haberleri: Yolcuların Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yolcuların Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

48 dakika önce

Gevaş ilçesinde bir otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yolcuların Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Gevaş ilçesinde bir otobüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Tatvan kara yolu Balaban yol kontrol ve arama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Kontrollerde 2 kişinin eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizlediği 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:38 Kaynak: AA

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