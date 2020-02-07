Yolcuların valizleri teslim edilmeye başlandı - Son Dakika
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Yolcuların valizleri teslim edilmeye başlandı

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından uçakta bulunan valizler yolculara teslim edilmeye başlandı.

Yolcuların valizleri teslim edilmeye başlandı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından uçakta bulunan valizler yolculara teslim edilmeye başlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat Çarşamba günü uçak kazası meydana gelmişti. Yolcuların kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından, yolcuların uçakta bulunan eşyalarının ve valizlerinin durumu merak konusu oldu. Pegasus Hava Yolları görevlileri uçakta bulunan valizleri ve yolcuların eşyalarını tek tek toplayarak enkazın yanına getirilen bagaj taşıma aracına yükledi. Pegasus kriz masasına götürülen valizlerin ve eşyaların, yolculara teslim edilmeye başlanıldığı öğrenildi.


Sabiha Gökçen, Çarşamba, İstanbul, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
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