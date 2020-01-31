Yolcularını güler yüzle karşılayan şoföre ödül - Son Dakika

TOKAT'ta şehir içi hatlarda yolcularını güler yüz ve hoş sohbetle karşılaşan halk otobüsü şoförü Mehmet Açar, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından altınla ödüllendirdi.

Tokat Belediyesi 'nde şoför olarak çalışan ve 3 yıl önce emekli olan Mehmet Açar (61), kentteki şehir içi hatlarda halk otobüsü şoförlüğü yapmaya başladı. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Açar, aracına binen yolcuları güler yüzle karşılaması ve konuşma üslubuyla kısa sürede sevildi. İyi dileklerde bulunan konuşmalarıyla yolcuların dikkatini çekti. Acar'ın cep telefonuyla çekilen bir görüntüde Cuma günü mesai bitimi sonrası evlerine dönmek için araca binenlere iyi hafta sonları dilediği anlar yer aldı. Otobüse binen vatandaşlar şoförün davranışına alkışla karşılık verdi.

'ONLAR MEMNUN OLUNCA BEN DE MEMNUN OLUYORUM'

Mesleğini severek yaptığını belirten Mehmet Açar, "Emekli olduktan sonra burada hizmete başladık. İşimi severek yapıyorum. Halkımızı, insanlarımızı seviyorum. İnsanlarımıza baktım ki yardımlaşıyorlar. Bileti olmayan kardeşlerimize bilet tutuyorlar. Başkaları ise yaşlılara yer veriyorlar. İnsanlardaki bu güzelliği görünce benim de içimden bu insanlara dua etmek geldi. Peygamberimiz, 'İşi zorlaştırmayın, kolaylaştırın' diyor. Biz de hepsine saygı duyuyoruz. Sabahları işlerine gidenlere 'hayırlı sabahlar, hayırlı işler, işiniz gücünüz rast gelsin' diye moral vererek insanlarımızı işlerini ve mesailerine götürüyoruz. Akşamları da yorgunluklarını dinlendirebilmek için 'Hayırlı akşamlar, hayırlı istirahatler, hayırlı dinlenmeler olsun' diyerek o güzel insanları moral vererek uğurluyorum. Yolcularımız ise hoş karşılıyorlar. Onlar memnun olunca ben de memnun oluyorum" dedi.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da davranışından dolayı Mehmet Açar'a teşekkür ederek küçük altın ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Eroğlu, "Belediyeden emekli olduktan sonra özel şehir içi hatlarında şoförlük yapmaya devam etti. Mehmet ağabeyin bir yanının özelliği şu, belediyemizde de Mehmet beyi kime sorsanız nasıl diye? On numara insan der, Kibar insan der. İçinde kötülük olmayan bir insan der. Şimdi bu güzelliğini özel halk otobüslerini sürerken de kendisi gösteriyor. Gelen yolcularını çok güzel cümleler ile onları karşılıyor. Güzel sözlerle yolculuk yapmasını sağlıyor. Kendisine ben teşekkür ederim" diye konuştu.

Midibüse binen yolcular ise Mehmet Açar'ın güzel davranışlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.