YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI - Son Dakika
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YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

24.02.2022 17:08

DİYARBAKIR'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu minibüsü, kullanılmaz hale geldi.

DİYARBAKIR'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu minibüsü, kullanılmaz hale geldi.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 8'inci kilometresinde bugün öğle saatlerinde 21 M 0029 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, hareket halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. Bu arada, minibüsün yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
YOLCULU MİNİBÜSÜ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

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DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi DİYARBAKIR - Seyir halindeki yolcu minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI ATAŞEHİR'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyarbakır, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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