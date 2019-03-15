Yolculuğun öncüsü girişim, kazaları azaltacak

Brisa'nın hayata geçirdiği "Yolculuğun Öncüleri" açık inovasyon programının finali yapıldı.

Brisa'nın hayata geçirdiği "Yolculuğun Öncüleri" açık inovasyon programının finali yapıldı. Kazaları azaltmak için sürücü davranışlarını analiz eden Stroma Vision girişimi, final etabında en yüksek puanı alarak 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

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