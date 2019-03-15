Son Dakika Haberleri: Yolculuğun öncüsü girişim, kazaları azaltacak

Yolculuğun öncüsü girişim, kazaları azaltacak

1 saat önce

Brisa'nın hayata geçirdiği "Yolculuğun Öncüleri" açık inovasyon programının finali yapıldı.

Yolculuğun öncüsü girişim, kazaları azaltacak, System.String[]
Brisa'nın hayata geçirdiği "Yolculuğun Öncüleri" açık inovasyon programının finali yapıldı. Kazaları azaltmak için sürücü davranışlarını analiz eden Stroma Vision girişimi, final etabında en yüksek puanı alarak 10 bin TL ödülün sahibi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:50 

BRİSA, Ekonomi
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