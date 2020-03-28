Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti - Son Dakika

Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti

6 saat önce

Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti Kayseri otogarında kalan Ali Ergönül: "Direkt sefer olmadığı için geldim ve burada kaldım" Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının tamamen kapatılması ve yurt...

Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti

Kayseri otogarında kalan Ali Ergönül: "Direkt sefer olmadığı için geldim ve burada kaldım"

KAYSERİ - Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının tamamen kapatılması ve yurt içi seferlerin de bugün saat 17.00 itibari ile valilik iznine bağlı olacağı açıklamasının ardından otobüs firmaları bütün seferlerini iptal etti.

Şehir dışı seferler olmazsa daha büyük sıkıntılar olacağını söyleyen Kayseri Otogarı Derneği Başkanı Hasan Kolbaşı, "Otogardaki esnafımız tamamen kapatmış durumda. Valilikten izin alınacağı söyleniyor. Tamam izin alalım ama buradan Ankara'ya, Konya'ya, İstanbul'a araç kalkmazsa daha büyük sıkıntılar olacak. Şunu demek istiyoruz; kapanacaksa eğer tamamen kapansın bizler de başımızın çaresine bakalım. Saat 5'den sonraki seferler için bir tebligat gelmedi ama sayın valimizin tebligatları yollayacağı yönünde bilgiler edindik. Burada bileti alınmış yolcular var ve biz o yolcuların biletlerini iptal ediyoruz. Müşteri bizi Ulaştırma Bakanlığına şikayet etse, cezasını yine biz ödeyeceğiz" dedi.

Bilet Satış Sorumlusu Mehmet Maraşlı ise, "Şu an elimize resmi bir tebligat gelmedi ama biz genel müdürlüğümüzün gönderdiği talimata göre firma olarak Türkiye genelinde seferlerimizi durdurduk. Dernek başkanımızın da anlattığı gibi bekliyoruz. Sadece yolcuları bilgilendirmek için burada bekliyoruz ve komple durdurduk. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın mağduriyetleri çok büyük. Daha önceden bir yapılandırma ile yapılsaydı ve 24 saat içinde böyle bir şey olmasaydı çok daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta devletin verdiği bir karar" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de kalan yolculardan Ali Ergönül de, "Ben Kahramanmaraş'a gitmek için İstanbul'dan geldim. Zaten direkt seferler iptal edilmiş. Ben de mecburen alternatif olarak Kayseri'den gitmek istedim ve buradan da gidemiyorum hiç sefer yok. Yetkililer önlem olarak böyle bir şey yaptılarsa, bunun bir alternatif çözüm yolunu da bulmaları gerekir. Biletleri iptal etmekle bitmiyor işler. İnsanlar ulaşımını nasıl sağlayacaklar diye düşünmeleri gerekiyor. Ben buraya geldim fakat 200 kilometre yola özel taksi mi tutayım?" diye konuştu.

Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la görüştü Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi         
19:48
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek         
19:19
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti         
19:02
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı         
18:35
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı         
16:14
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 21:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolculuk kısıtlamasından sonra firmalar seferlerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]