YOLCULUK SIRASINDA EL SALLADILAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel YOLCULUK SIRASINDA EL SALLADILAR - Son Dakika

YOLCULUK SIRASINDA EL SALLADILAR

6 saat önce

AVRUPA'dan dönen Türkler kalacakları yurtlara doğru yola çıktı.

AVRUPA'dan dönen Türkler kalacakları yurtlara doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında kameralara el sallayan maskeli kız dikkat çekti.

Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu bazı uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alındı. Özel kıyafetli sürücü ve görevlilerin bulunduğu otobüsler karantina için belirlenen yurtlara doğru yola çıktı. Otobüsler yolda giderken, el sallayan yüzü maskeli kız dikkat çekti.

YOLCULUK SIRASINDA EL SALLADILAR

İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:55 Kaynak: DHA
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