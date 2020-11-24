Yolculukta şeffaf panel dönemi - Son Dakika

Türkiye'de korona virüs tedbirlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Edirne'de de taksiciler, yolculukların daha güvenli olması için koltukta yolcu almama kararı alıp, şeffaf panel kullanmaya başladı.

Dünyayı ve ülkemizi adeta esir alan korona virüs salgınının üstesinden gelebilmek için yetkililerin aldığı kararların yanı sıra Edirne'de bazı esnaf da üzerine düşen fedakarlıklar yapmaya devam ediyor.

Ön koltuğa oturmak yasak

Edirne'de hem kendilerinin hem de vatandaşların korona virüsten korunmaları için taksici Gökhan Kısaç, taksisinde şeffaf panel dönemi başlattı. Taksisine binen müşterilerin ön koltuğa binmesine izin vermeyen Kısaç, arka koltukta oturan müşterileriyle teması engellemek amacıyla monte edilen şeffaf panelin memnuniyet oluşturduğunu kaydetti.

Taksiye binen müşterilerden Faik Bülbül ise, şeffaf panel uygulamasından memnun olduğunu belirterek, tüm taksilerde uygulanması gerektiğini söyledi. - EDİRNE