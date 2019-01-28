Son Dakika Haberleri: Yolcunun Ayakkabısında 1 Kilo 472 Gram Eroin Ele Geçirildi

Yolcunun Ayakkabısında 1 Kilo 472 Gram Eroin Ele Geçirildi

7 dakika önce

Bitlis karayolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yolcunun Ayakkabısında 1 Kilo 472 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
VAN- Bitlis karayolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli bir yolcunun üst aramasında ayakkabı içine gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi. 

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi yakınındaki Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrol esnasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli bir yolcunun üst araması yapıldı. Şüpheli kişi, ayakkabısının içerisine gizlediği 1 kilo 472 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:34 Kaynak: DHA

Van, Jandarma, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'nun Açıkladığı Film Gibi Uyuşturucu Operasyonunun Detayları (2) Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!

CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 12:41:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcunun Ayakkabısında 1 Kilo 472 Gram Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]