Yolcunun Ayakkabısında 1 Kilo 472 Gram Eroin Ele Geçirildi
7 dakika önce
Bitlis karayolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
VAN- Bitlis
karayolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli bir yolcunun üst aramasında ayakkabı içine gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi. Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gevaş
ilçesi yakınındaki Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrol esnasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli bir yolcunun üst araması yapıldı. Şüpheli kişi, ayakkabısının içerisine gizlediği 1 kilo 472 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:34 Kaynak: DHA
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