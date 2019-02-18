Son Dakika Haberleri: Yolcunun Ayakkabısında Esrar Bulundu

Yolcunun Ayakkabısında Esrar Bulundu

1 saat önce

MUĞLA'da şehirlerarası otobüste narkotik köpeği ile yapılan uygulamada bir yolcunun ayakkabısında esrar bulundu.

Yolcunun Ayakkabısında Esrar Bulundu, System.String[]
MUĞLA'da şehirlerarası otobüste narkotik köpeği ile yapılan uygulamada bir yolcunun ayakkabısında esrar bulundu. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökova Kavşağı'nda narkotik köpeğiyle denetim yaptı. Uygulamada İzmir'den Muğla'nın Datça ilçesine gelen yolcu otobüsü durduruldu. Kontrol edilen şehirlerarası yolcu otobüsünde, narkotik köpeğinin C.A. isimli yolcunun ayaklarına tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Şüphelinin ayakkabısı içinde, 12 ayrı pakette toplam 110 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

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