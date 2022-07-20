YOLCUNUN BACAKLARINA SARILI 50 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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YOLCUNUN BACAKLARINA SARILI 50 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

20.07.2022 13:42

DUBAİ'den İstanbul'a gelen Pakistan uyruklu bir yolcudan şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcunun üst araması sırasında bacağına sarılı 50 cep telefonu ele geçirdi.

DUBAİ'den İstanbul'a gelen Pakistan uyruklu bir yolcudan şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcunun üst araması sırasında bacağına sarılı 50 cep telefonu ele geçirdi.

Pakistan uyruklu M.Z., Dubai'den uçakla gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Denetim yapan polis ekipleri, Pakistan uyruklu yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan üst aramasında M.Z.'nin bacağına sarılı kaçak 50 cep telefonu ele geçirdi. Savcılığa sevk edilen M.Z., işlemlerinin ardından geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLCUNUN BACAKLARINA SARILI 50 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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