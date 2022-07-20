Pakistan uyruklu M.Z., Dubai 'den uçakla gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Denetim yapan polis ekipleri, Pakistan uyruklu yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan üst aramasında M.Z.'nin bacağına sarılı kaçak 50 cep telefonu ele geçirdi. Savcılığa sevk edilen M.Z., işlemlerinin ardından geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YOLCUNUN BACAKLARINA SARILI 50 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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