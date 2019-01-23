Yolcunun Bıçakladığı Halk Otobüsü Şoförü Yaralandı

Kars'ta özel halk otobüsü şoförü, bir yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı.

Kars'ta özel halk otobüsü şoförü, bir yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı.



Toplu Konut - Subatan yolu arasında yolcu taşıyan Özcan Koyuncu idaresindeki 36 H 1027 plakalı özel halk otobüsüne, kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu bindi.



Koyuncu yönetimindeki otobüs seyir halindeyken söz konusu yolcu sürücüye yaklaşarak bıçaklı saldırıda bulundu.



Göğsünden yaralanan Koyuncu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.



Koyuncu'nun polise verdiği ilk ifadede saldırganı tanımadığını ve saldırının nedenini de bilmediğini söylediği öğrenildi.

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