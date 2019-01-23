Yolcunun Bıçakladığı Halk Otobüsü Şoförü Yaralandı - Kars
48 dakika önce
Kars'ta özel halk otobüsü şoförü, bir yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı.
Kars
'ta özel halk otobüsü şoförü, bir yolcunun bıçaklı saldırısında yaralandı.
Toplu Konut - Subatan yolu arasında yolcu taşıyan Özcan Koyuncu idaresindeki 36 H 1027 plakalı özel halk otobüsüne, kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu bindi.
Koyuncu yönetimindeki otobüs seyir halindeyken söz konusu yolcu sürücüye yaklaşarak bıçaklı saldırıda bulundu.
Göğsünden yaralanan Koyuncu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Koyuncu'nun polise verdiği ilk ifadede saldırganı tanımadığını ve saldırının nedenini de bilmediğini söylediği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:13 Kaynak: AA
Kars'ta Sibirya Soğuğuna Salça Kutusuyla Önlem Alındı
Son Dakika! RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi
Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başladı
24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı