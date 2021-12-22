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Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı - Son Dakika

Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı

22.12.2021 12:43
Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı

DİYARBAKIR'da arızalanan belediye otobüsünü yavaş kullandığı için şoför Mehmet Cingöz'e (42) saldıran daha sonra yolcular tarafından araçtan indirilip, bindiği taksi ile son durağa gelip sürücüyü bıçaklayan Kadri Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da arızalanan belediye otobüsünü yavaş kullandığı için şoför Mehmet Cingöz'e (42) saldıran daha sonra yolcular tarafından araçtan indirilip, bindiği taksi ile son durağa gelip sürücüyü bıçaklayan Kadri Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Parmağından ve bacağından yaralanan şoför Cingöz "Öldürme niyeti ile saldırdı. Öldürmek için sallıyordu. Arkadaşlar araya girmek için bayağı uğraştı" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi, Talaytepe Mahallesi'nde eğitim-araştırma ile diş hastanesinin arasındaki otobüs durağında meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs arızalanınca hızını düşüren şoför Mehmet Cingöz ile yolcu Kadri Kaya arasında tartışma çıktı. Yolcuların da araya girmesi ile Kadri Kaya, otobüsten indirildi. Daha sonra Kadri Kaya, taksiye binerek otobüsün son durağına gidip, şoförü beklemeye başladı. Bir süre sonra durağa gelen Cingöz, Kaya'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Cingöz parmağından ve bacağından yaralanırken, araya giren şoför Ramazan Alçil'in de 2 parmağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı otobüsün dış kamerasına yansırken, Kaya suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu olan şoför Mehmet Cingöz, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.'GÖMLEK DÜĞMELERİMİN HEPSİ KOPTU'Otobüsteki arıza nedeniyle yavaş gitmek zorunda kaldığını, sonrasında arkasından gelen bir yolcunun boğazına yapışarak 'neden, yavaş gidiyorsun' demesi üzerine tartıştıklarını belirten Cingöz, şunları söyledi: "Sabah saatlerinde öğrenciler, okula gittiği için kalabalık oluyor. Sosyal konutlara yetişemeden araç hararet yaptı. Durdurup, otobüsün arkasına baktım. Daha sonra yolculara 'araba arızalıdır' dedim. Sosyal konutlara giremiyorum. Hiç olmazsa bu öğrencileri okula yetiştirmek istedim. Sonra şoför başını aradım, 'yavaş, yavaş gel. Hiç olmazsa burada tamircileri çağırırız' dedi. Öğrencilerin hepsi, okulun orada indi. Biraz daha ilerledikten sonra arka taraftan bağrışma sesleri geldi. Tanımadığım bir yolcu bağırarak, küfürlerle şoför kabinine kadar geldi. Yakamdan tuttu, gömlek düğmelerimin hepsi koptu. Boğuşma oldu, yolcular dışarı çıkardı."'ÜSTÜME BELKİ 7 DEFA SALLADI'Daha sonra tartıştığı kişinin taksi ile kendisinden önce son durağa geldiğini söyleyen Cingöz "Bıçağını hazırlamış, gittiğim gibi üstüme saldırdı. Bizim başka bir şoför arkasındaydı. O da ne olduğunu anlayamadı. Bana kafa attı, refleksle kendimi geri çektim. Eğer çekmeseydim; kafası burnuma, yüzüme veya dişime denk gelip, paramparça olurdu. Birbirimizle boğuşurken bizim şoför arkadaş araya girdi. Bıçağını çıkardığının farkında değildim. Arkadan beni bıçaklamış. Ayağımı attım, benle gelmedi. Yere düştüğümde de tekrar bıçak sallamaya başladı. Bir tane baldırıma denk geldi. Öldürme niyeti ile saldırdı. Öldürmek için sallıyordu. Üstüme belki 7 defa salladı. Rastgele salladı. Arkadaşlar araya girmek için bayağı uğraştı" diye konuştu.

Cingöz, kendisine saldıran kişiyi daha önce hiç görmediğini aktararak "Otobüsteki tartışmada bıçak yoktu. Sonrasında planlı ve hazırlıklı olarak geldi. Şu anda iyiyim, ağrılar biraz var. 7 senedir burada çalışıyorum. Hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Ufak tefek şeyler oluyor ama bu ilk defa başıma geldi" dedi.


- Diyarbakır
Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı
Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı
Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı
Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı
Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı
Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı

Mehmet Cingöz, Diyarbakır, Tragger, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcunun bıçakladığı otobüs şoförü: Öldürme niyeti ile saldırdı - Son Dakika
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