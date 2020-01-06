Yolcunun çantasından esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcunun çantasından esrar çıktı - Son Dakika

Yolcunun çantasından esrar çıktı

6 saat önce

Bolu'da bir otobüste seyahat eden yolcunun çantasından yaklaşık 3 kilogram esrar çıktı.

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Bolu'da bir otobüste seyahat eden yolcunun çantasından yaklaşık 3 kilogram esrar çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu.

Ekipler tarafından otobüste yapılan aramada S.A.E. (26) isimli kadına ait çantada 3 parça halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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