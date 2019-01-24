Son Dakika Haberleri: Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi

Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi

46 dakika önce

Şişli'de, özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun cep telefonu çalındı.

Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi, System.String[]
Şişli'de, özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun cep telefonu çalındı. Polise haber verdikten sonra otobüsü durduran şoför, yolcuların inip binmesine müsaade etmedi. Polis erkek yolcuların üzerini ararken, kadın yolcular da birbirinin üzerine aradı.

Olay, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı- Eminönü seferini yapan özel halk otobüsüne Çiftecevizler durağından binen bir kadın, koltuğa oturduğu sırada montunun sağ cebine koyduğu cep telefonun yerinde olmadığını fark etti. Bir yolcunun cep telefonundan kendi numarasını arayan kadın, telefonunun kapalı olduğunu tespit etti.  

Kadın yolcu cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine şoför, polisi arayarak durumu bildirdi. Daha sonra otobüsü Abide-i Hürriyet durağında durduran şoför, polis gelene kadar yolcuların inip binmesine müsaade etmedi.

Telefonu çalınan kadından bilgi alan polis, erkek yolcuların üzerini tek tek ararken, kadın yolcular da birbirlerinin üzerini aradı. Yapılan üst aramalarında cep telefonu bulunamadı. Aramaların bitmesinin ardından otobüs şoförü yolcuları alarak seferini tamamlamak üzere yola çıkarken, telefonu çalınan kadın da şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

 

ŞOFÖR OTOBÜSE ALMADI

Abide-i Hürriyet durağında otobüse binmek isterken şoförün içeri almadığını belirten bir yolcu, "Hırsızlık olmuş galiba otobüste. Şoför kapıları açmadı. 155'i aradı. Açmıyor, içeri almıyor. Telefonu çalınan kadın da içeride. İçeri girecektim almadı, 'ekip gelsin ondan sonra' dedi.

 

BİR KİŞİ APAR TOPAR İNDİ

Olay sırasında otobüste yolculuk eden bir kadın "Bir beyefendi vardı. Durakta apar topar hemen indi. Hanımefendi benden şüphelendi de ben telefonu ne yapayım. Üzerimi aradı, çantamı aradı ama çıkmadı. Ayakkabıma kadar çıkardım" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:41 Kaynak: DHA

Hürriyet, Polis, 3. Sayfa
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