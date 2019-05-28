Son Dakika Haberleri: Yolcunun iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi
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Yolcunun iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi

26 dakika önce

KAYSERİ'de durdurulan yolcu otobüsünde bulunan R.Y. adlı erkek yolcunun (36) yapılan üst aramasında iç çamaşırı içine gizlenmiş 240 ecstasy hap, 3,5 gram kokain ve 11 gram metemfetamin ele geçirildi.

Yolcunun iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]
KAYSERİ'de durdurulan yolcu otobüsünde bulunan R.Y. adlı erkek yolcunun (36) yapılan üst aramasında iç çamaşırı içine gizlenmiş 240 ecstasy hap, 3,5 gram kokain ve 11 gram metemfetamin ele geçirildi.
Kayseri Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerinde İstanbul'dan Kayseri'ye gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü Ankara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği  ile otobüsün bagajında yer alan valiz ve çantalarda  arama yapıldı. Bu sırada polis hareketlerinden şüphelendiği yolculardan R.Y.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş 240 ecstasy hap, 3,5 gram kokain ve 11 gram metemfetamin ele geçirildi. R.Y. polis tarafından gözaltına alındı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:20 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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