Son Dakika Haberleri: Yolcunun Midibüs Şoförüne Bıçaklı Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Yolcunun Midibüs Şoförüne Bıçaklı Saldırısı Güvenlik Kamerasında

9 dakika önce

Aydın'da bir yolcunun bindiği midibüsün şoförünü bıçaklama anı aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'da bir yolcunun bindiği midibüsün şoförünü bıçaklama anı aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs şoförü Nizamettin K, yolcu olarak binen kişinin küfür etmesi üzerine kendisini uyardı.

Alkollü olduğu iddia edilen yolcunun taşkınlık yapması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Şoför, yolcuyu araçtan indirmek istediği esnada kısa süreli arbede yaşandı. Bu esnada yolcu bıçakla şoförü yaralayıp kaçtı.

Şoförün çevreden geçen vatandaşlardan yardım istemesi üzerine bir kişi, midibüsü kullanıp yaralıyı hastaneye yetiştirmek istedi.

112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı yoldan alıp Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, yolcunun şehir içi otobüs şoförü Nizamettin K. ile tartıştığı, ikili arasında arbede yaşandığı ve yolcunun sürücüyü bıçaklayarak kaçtığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:32 Kaynak: AA

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