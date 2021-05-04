Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı - Son Dakika

Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı

04.05.2021 13:54
Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanından Bursa'ya gitmek için bindiği otobüste, içerisinde yaklaşık 4 bin 100 Euro ile iki adet cep telefonu unutan yolcunun yardımına otobüs şoförü ile firma yetkilileri koştu.

Sabiha Gökçen Havalimanından Bursa'ya gitmek için bindiği otobüste, içerisinde yaklaşık 4 bin 100 Euro ile iki adet cep telefonu unutan yolcunun yardımına otobüs şoförü ile firma yetkilileri koştu. Vatandaş, otobüste unuttuğu parası ve cep telefonlarını kendisine teslim edilmesiyle rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bursa'ya yolcu taşıyan İstanbul Konfor Turizm'in şoförü Rıdvan Kiraz, Bursa'dan İstanbul'a döndüğünde bir yolcunun otobüste çantasını unuttuğu fark etti. Müşteriyle iletişime geçen firma yetkilileri içinde yaklaşık 4 bin 100 Euro, iki adet cep telefonu ve iki cüzdan bulunan çantayı sahibine ulaştırdı. Büyük panik ve endişe yaşayan yolcu, çantasının kendisine ulaşmasıyla rahat bir nefes aldı.

İstanbul Konfor Turizm Müdürü Aydın Soylu, "Sabah saatlerinde bir eş aldık. Bir bayan bir erkek. Bursa terminale bırakmış kaptanımız. Araç tekrardan Sabiha Gökçen'e döndüğünde, araç bırakıldıktan sonra arkadaşlar aracı kontrol ediyorlar. Kontrol esnasında bir eşyanın bırakıldığını görüyor koltukta. Sonra arkadaşlar bunu bana getirdiler. Mont kalmıştı bir de bir poşet kalmıştı. Sonra ceplerini kontrol ettiğimizde yaklaşık olarak 4 bin 100 euro para, bir miktar da Türk Lirası, iki tane telefon, değerli eşyalar vardı. Sonra kimlik kartlarından şahsın telefon numarasına ulaştık. Kendisine "eşyalarınız bizde" dedik. Daha sonradan Bursa'ya gidip arkadaşlara teslim ettik. Feribottan aldılar. Tabii çok memnun oldular. Zaten ülke olarak da zor bir süreçten geçiyoruz şu anda. Bunu herkes yapardı, sadece biz değil bunu eminim kim bulsa aynısını yapardı" dedi. - İSTANBUL

Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı
Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı
Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı
Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı

Sabiha Gökçen, İstanbul, Bursa, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı - Son Dakika


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