Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya- Elazığ karayolu uygulama noktasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri S.T'nin üst aramasını yaptı.
Ekipler, S.T'nin bel kısmında bulunan korse içine zulalanmış 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi - Son Dakika