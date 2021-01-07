Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi

07.01.2021 19:36

Son dakika habere göre Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya- Elazığ karayolu uygulama noktasında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri S.T'nin üst aramasını yaptı.

Ekipler, S.T'nin bel kısmında bulunan korse içine zulalanmış 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi Kadıköy'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu, nefis bir şutla F.Bahçe'yi öne geçirdi Kocası tarafından bıçaklanan kadın, polis içeri girmeden 1,5 saat önce ölmüş Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu         
19:09
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı         
17:57
İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a "haydut" yakıştırması         
17:41
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?         
17:16
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Film gibi fidye operasyonu! 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler Film gibi fidye operasyonu! 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler         
14:58
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 19:51:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei