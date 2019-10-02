Son Dakika Haberleri: Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi
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Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi

1 saat önce

Erzurum şehirlerarası otogarında bir yolcunun sırt çantasında 1 kilo 27 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi.

Yolcunun sırt çantasında 1 kilo bonzai ele geçirildi, System.String[]

Erzurum şehirlerarası otogarında bir yolcunun sırt çantasında 1 kilo 27 gram ağırlığında bonzai ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İstanbul'dan Erzurum'a şehirlerarası otobüs firması ile gelen bir şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada; sırt çantası içerisinde vakumlanmış 2 pakette toplam 1 kilo 27 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden soruşturma kapsamında toplam 3 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2'si tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ERZURUM

İstanbul, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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