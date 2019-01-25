Son Dakika Haberleri: Yolcunun Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yolcunun Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

3 saat önce

Gevaş ilçesinde bir yolcunun üst aramasında 200 uyuşturucu hap bulundu.

Yolcunun Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Gevaş ilçesinde bir yolcunun üst aramasında 200 uyuşturucu hap bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Gevaş-Tatvan kara yolundaki Atalan yol kontrol ve arama noktasında İran plakalı araç durduruldu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri kişinin üst aramasında cebinde gizlediği iki ayrı şeffaf naylon içerisinde 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Jandarma, Tatvan, Gevaş, Güncel
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