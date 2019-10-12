Son Dakika Haberleri: Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

Ordu'da şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Ordu'da şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Altınordu ilçesinde yol kontrol uygulamasında bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan kontrolde 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Jandarma, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkollü sürücü, otobüs durağına daldı: 3 kadın hayatını kaybetti
Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:26:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]