Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
1 saat önce
Ordu'da şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
Ordu'da şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Altınordu ilçesinde yol kontrol uygulamasında bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan kontrolde 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU
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