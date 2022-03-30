Yolcunun üzerinden 173 adet sentetik uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Yolcunun üzerinden 173 adet sentetik uyuşturucu çıktı

30.03.2022 14:42
Yolcunun üzerinden 173 adet sentetik uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta il Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamasında yolcunun üzerine yapılan aramada 173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zonguldak'ta il Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamasında yolcunun üzerine yapılan aramada 173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; bir şahsın üzerinde 173 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Adli Makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Beycuma cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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İl Jandarma Komutanlığı, sentetik uyuşturucu, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcunun üzerinden 173 adet sentetik uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcunun üzerinden 173 adet sentetik uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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