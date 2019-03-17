Son Dakika Haberleri: Yolcunun Valizinde 3 Kilo 179 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulundu

Yolcunun Valizinde 3 Kilo 179 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulundu

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde otobüs yolcusuna ait valizde 3 kilo 179 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yolcunun Valizinde 3 Kilo 179 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulundu, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde otobüs yolcusuna ait valizde 3 kilo 179 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Bitlis kara yolu Balaban Mahallesi mevkisindeki arama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.


Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun valizinde yaptıkları aramada 10 poşette 3 kilo 179 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA

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