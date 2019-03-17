Yolcunun Valizinde 3 Kilo 179 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulundu
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde otobüs yolcusuna ait valizde 3 kilo 179 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van
'ın Gevaş
ilçesinde otobüs yolcusuna ait valizde 3 kilo 179 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Bitlis
kara yolu Balaban
Mahallesi mevkisindeki arama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun valizinde yaptıkları aramada 10 poşette 3 kilo 179 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:18 Kaynak: AA
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