Son Dakika Haberleri: Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı
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Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı

13 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinde 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi.

Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinde 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ile bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi.
Söz konusu çalışmalar sonucunda, ABD'den Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden Libya uyruklu bir yolcu, şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemi'yle takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından şüpheli yolcu gözlem altına alındı. Havalimanını terk etmek üzere çıkış kapısına yönelen yolcu, valizleriyle gümrük kontrolüne sevk edildi.
Yolcunun gümrük muhafaza personelince açılan valizlerinde, 52 adet uzun namlulu otomatik silah şarjörü, 4 adet silah sürgüsü, 9 adet silah namlusu, 13 adet poşet içinde silah yedek parçası, 2 adet silah içliği olmak üzere toplam 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi.
Adli makamlarca konuya ilişkin soruşturma yürütülüyor.
İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:00 Kaynak: AA
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